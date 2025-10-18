◇第102回東京箱根間往復大学駅伝予選会（2025年10月18日陸上自衛隊立川駐屯地〜国営昭和記念公園の21.0975キロ）第102回箱根駅伝（来年1月2、3日）の出場権を懸けた予選会が行われ、中央学院大がトップタイムの10時間32分23秒で本大会出場を決めた。3年連続25回目の出場となる。中央学院大は近田陽路（4年）が日本人トップでフィニッシュしていた。今予選には42校が参加。ハーフマラソンの距離を各校10人以上最大12人が