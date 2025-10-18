盗撮やわいせつ行為など不祥事教員に関する報道が目立つが、学校内では社会の明るみに出ない「事件」も起きている。千葉県の公立小学校教員・松尾英明さんは「児童・生徒による暴力・暴言で教員が心身に被害を受けるケースが増えているが、教員は『穏便に済ませて』と上から止められる」という――。写真＝iStock.com／tiero※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／tiero■問題のある児童・生徒に教員がモノ言えぬ異常60代の男