○マリナーズ6−2ブルージェイズ●＜現地時間10月17日T−モバイル・パーク＞シアトル・マリナーズがトロント・ブルージェイズとの優勝決定シリーズ第5戦に逆転勝利。シリーズ成績を3勝2敗とし、球団史上初のワールドシリーズ進出に王手をかけた。2連敗で迎えた本拠地での第5戦。マリナーズは2回裏、ポストシーズン打率1割台と不調に苦しむ6番エウヘニオ・スアレスが1号ソロを放って先制。しかし、試合中盤はブルージ