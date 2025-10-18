葉山警察署（資料写真）神奈川県警・葉山署は１７日、自動車運転処罰法違反（過失傷害）と道交法違反（ひき逃げ）の疑いで、横須賀市汐入町５丁目、職業不詳の男（４４）を逮捕した。逮捕容疑は、９月２４日午後３時４０分ごろ、葉山町堀内の国道１３４号の交差点で軽トラックを運転し、同町内に住む中学１年の男子生徒（１２）をはね、頭に軽傷を負わせたまま逃走した、としている。署によると、男は「事故を起こして逃げた