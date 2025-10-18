ボーイズリーグ関西ブロック、秋のナンバーワンチームを決める「ゼット杯第５５回日本少年野球関西秋季大会」（報知新聞社ほか主催）が１８日、兵庫県淡路市・淡路佐野運動公園野球場で開幕した。開会式には、同ブロック１０支部の予選を勝ち上がった中学生の部２４チームと、小学生の部全１８チームが集合。冒頭で、日本少年野球連盟の大冨肇会長が「日頃の練習の成果を存分に発揮して、指導者や保護者の方々への感謝を胸に