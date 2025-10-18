海やお魚が大好きな小学生たちが集まり、あまり市場に出ない“低利用魚”について学び、おいしく食べることにも挑戦するワークショップが開催されました。「さかなクン探求隊」は小学生たちが、自分の「好き！」を原動力に、テーマを深く探求する体験型ワークショップです。低利用魚とは？低利用魚とは、食べられるのにあまり市場に出回らない魚のことです。漁獲量が少なかったり、傷みやすく運びにくかったり、毒のあるトゲがあっ