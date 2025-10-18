◆米大リーグナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦ドジャース―ブルワーズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルスードジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、無傷３連勝で突破に王手をかけて迎えたナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦の本拠地・ブルワーズ戦に「１番・投手」でスタメン出場し、２打席連続弾の期待がかかった２打席目はフルカウントから四球を選らんで出塁した。ブ