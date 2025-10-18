◆報知新聞社後援第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート、国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）前回の本戦で１２位の日体大は９位で通過し、継続中としては最長の７８年連続７８度目の出場を決めた。１０回の優勝を誇る名門は２０１８年以来、８年ぶりのシード権（１０位以内）獲得を目指す。立川の激戦を日体大は今回も勝ち抜いた。「９位