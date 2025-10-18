◆報知新聞社後援第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート、国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）前回の本戦で１３位の立大は、１０位で４年連続３１回目の本戦出場を決めた。最後の１枠で名前が呼ばれると、メンバーは崩れ落ちるように涙し、抱き合い「よかった〜」と安どの表情を浮かべた。高林祐介監督は「１秒を大事に走り切れて、何とか通