◆報知新聞社後援第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート、国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）前回の本戦１９位の大東大が、８位で４年連続５４回目の本戦出場を決めた。前々回の第１００回箱根駅伝で１０位となり、９年ぶりにシード権を獲得。さらなる躍進を期した前回は１９位に後退し、２年ぶりに予選会に回ることになった。「ここには戻