◆報知新聞社後援第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート、国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）前回の本戦２０位でシード権（１０位以内）を逃した日大が４位で通過し、３年連続９２度目の出場を決めた。前回大会は、予選会を７位で通過したが、本戦では最下位の２０位に終わった。箱根駅伝優勝１２回を誇る日大は、復活を期して、９２回目の箱