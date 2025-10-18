◆報知新聞社後援第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート、国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）前回の予選会で１４位で敗退した東海大が５位で通過し、２年ぶり５２回目の出場を決めた。昨年はゴール手前１５メートルでロホマン・シュモン（４年）が途中棄権するなどのアクシデントに見舞われたが、１年間、地道に努力を重ね、復活を果たした。