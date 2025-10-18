◆報知新聞社後援第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート、国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）中央学院大の近田陽路（こんだ・ひろ、４年）が、１時間２分４秒の日本人個人トップ７位でゴールした。レース後は「最初から余裕をもって、集団がけっこうゆっくりだったので自分の中でペースを作ることができ、公園内に入って走りを切り替えること