◆米大リーグア・リーグ優勝決定シリーズ第５戦マリナーズ―ブルージェイズ（１７日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）マリナーズ―ブルージェイズのア・リーグ優勝決定シリーズ第５戦が１７日（日本時間１８日）、マリナーズの本拠Ｔモバイルパークで開催され、今季レギュラーシーズン６０本塁打したローリーが８回の同点アーチ、その後無死満塁からスアレスがこの日２本目となるポストシーズン３本目の右翼席に