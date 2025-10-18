ブルワーズ戦で（左から）先発したドジャース・大谷、1回に先頭打者、4回に2本目、7回に3本目の本塁打を放った＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグのプレーオフは17日、各地でリーグ優勝決定シリーズ（7回戦制）が行われ、ナ・リーグ第4戦でドジャースは「1番・投手兼指名打者」で出場した大谷の投打の活躍でブルワーズを5―1で破り、4連勝で2年連続のリーグ優勝を果たし、ワールドシリーズ（WS）に進出した。