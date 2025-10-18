■MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦ドジャース−ブルワーズ（日本時間18日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）がリーグ優勝決定シリーズ第4戦に“1番・投手兼DH”で出場し、1回の第1打席で、今プレーオフ（PO）3号となる先制の先頭打者本塁打を放った。ブルワーズ先発の左腕J.キンタナを相手に、フルカウントから捉えた打球は勢いよくライトスタンドに吸い込まれた。打った瞬間本人も“確信”の飛距離135.9