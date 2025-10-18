新潟県十日町市で、50代の男性が所有する車庫からコシヒカリの玄米240キロ、時価15万5,520円相当が盗まれる被害がありました。警察によると、今月14日の午後7時頃、男性が車庫を確認したところ、前日まであった30キロ入りの米袋8袋がなくなっていることに気付いたということです。車庫はシャッターを閉めていましたが、カギはかけていませんでした。17日に男性が被害を届け出て、警察が捜査しています。警察は玄米などを保管