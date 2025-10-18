»ä¤Ï¥æ¥¤¥«¤Ç¤¹¡£É×¤Î¥±¥ó¥¿¤È2¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ë¤Ï¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î¥«¥Õ¥§¤ò³«¤¯¤³¤È¡£¤³¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÀÎ¤«¤é°û¿©Å¹¤ä¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÃù¶â¤ò¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤ÆÅÔ²ñ¤Î·öÁû¤ËÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¡Ö¥«¥Õ¥§¤ò³«¤¯¤Ê¤éÅÄ¼Ë¤Î¸ÅÌ±²È¤Ç¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¡£¥±¥ó¥¿¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Ã¤½¤¯»ä¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·