＜ファンケルクラシック初日◇17日◇裾野カンツリー倶楽部（静岡県）◇6986ヤード・パー72＞「インタビュー受けるのは久しぶりだし、65って記憶にない。いつ以来だろ？ わからない」と、報道陣に囲まれながら照れ笑いを見せるのは、レギュラーツアー通算2勝の51歳・〓橋竜彦だ。【写真】師匠の顔も持つ〓橋竜彦米QTで奮闘する“愛弟子”国内シニアツアー第12戦の第1ラウンドで8バーディ・1ボギーの「65」をマーク。このスコア