＜LPGAQシリーズ（2次予選）3日目◇17日◇プランテーションG＆CC（フロリダ州）◇ボブキャットC（6553ヤード・パー72）、パンサーC（6392ヤード・パー72）＞来季の米国女子ツアー出場権をかけたQシリーズ（予選会）のセカンドステージは第3ラウンドが終了した。最終ラウンド終了時点で45位タイまでの選手が、12月4日から始まる最終予選会（マグノリア・グローブGC/アラバマ州）に進出する。【写真】印象ガラリ？櫻井心那さん