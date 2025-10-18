2025年10月18日、札幌市中央区にある公園で火事がありました。札幌・西警察署によりますと、火事があったのは札幌市中央区南7条西24丁目にある「山麓公園」です。18日午前4時すぎ、通行人の男性から「公園内で段ボールが燃えている 火の手が1メートルくらいあがっている」と110番通報がありました。警察が公園に到着したところ公園内にある段ボールがくすぶっていて、燃えた灰のようなものがあったということで