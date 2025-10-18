金融庁の公式キャラクター“ワニー参事官”が10月17日、新潟県の花角知事を表敬訪問しました。【金融庁担当者】「地域における金融経済教育のさらなる充実に向けた、さらなる連携強化のお願いということで訪問した」金融庁で資産形成や金融経済教育の促進を担当しているワニー参事官。政府が“貯蓄から投資へ”という方針を掲げる中、お金に関する知識や判断力を養ってもらおうと、金融経済教育の推進に向け、