【女子ボートレーサー・インタビュー根岸真優（２３＝埼玉）前編】――レーサーを目指したきっかけは根岸スポーツカーとか車が好きで自分もレーサーになりたいなと思ったのがきっかけです。就職活動がコロナ禍の影響でできなくて迷っていた時に両親にボートレース桐生に連れて行ってもらいました。生で見てかっこいいなって思って…。一から始められる競技だったので目指しました。――試験は１回で合格根岸勉強は苦