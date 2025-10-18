米テスラのマスクCEO＝米アリゾナ州、9月（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米電気自動車（EV）大手テスラが提案したマスク最高経営責任者（CEO）への最大1兆ドル（約150兆円）規模の報酬案を巡り、米議決権行使助言会社のインスティテューショナル・シェアホルダー・サービシーズ（ISS）は17日、反対を推奨した。ロイター通信が報じた。報酬案はマスク氏を会社に引き留め、経営への関与を維持、強化する狙いがある。テス