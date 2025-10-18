Dr.ルルルンは10月27日、シリーズ累計24億枚※1 突破、フェイスマスクブランドNo.1※2 の「ルルルン」より、初のインナーケアアイテムとして、サプリメント「飲むルルルン」を発売します。「ハリ不足を感じる」「うるおいをチャージしたい」「クリアな輝きが欲しい」など、あらゆる生活シーンに合わせて3タイプをラインナップ。まずは1日2粒で手軽に、内側からサポートする飲む新習慣の提案です。2025年10月10日より、よりマツモト