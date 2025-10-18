ホワイトハウスの外で記者会見を行うウクライナのゼレンスキー大統領＝１７日/Andrew Harnik/Getty Images（ＣＮＮ）ウクライナのゼレンスキー大統領は１７日、ホワイトハウスにおよそ２時間半滞在し、トランプ米大統領や米政権の複数の閣僚と会談した。会談後、ゼレンスキー氏は欧州の指導者にオンラインで報告を行い、続けて記者団の取材に応じた。ゼレンスキー氏の発言は以下の通り。会談の内容：ゼレンスキー氏はトランプ氏と