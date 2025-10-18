大磯警察署（資料写真）１７日午後６時５０分ごろ、神奈川県大磯町高麗１丁目の国道１号で、乗用車と６０代男性のミニバイクが衝突した。男性は頭などを強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認された。大磯署は同日、乗用車を運転していた同町、自称専門学生の女（１８）を、自動車運転処罰法違反（過失傷害）の疑いで現行犯逮捕。容疑を同致死に切り替えて調べている。署によると、現場は片側２車線から１車線に車線が減少した