◆ 投げて3者連続三振、打っては先頭打者アーチロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平投手（31）が現地時間17日、ブリュワーズとの優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場。第1打席でポストシーズン3号本塁打を放った。シリーズ突破の懸かる第4戦。大谷は現地4日の地区シリーズ第1戦以来、中12日で先発マウンドに上がった。先頭打者トゥラングを四球で歩かせるも、続く2番チョウリオは100.3マイル（約161.4キ