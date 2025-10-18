カリフォルニア州フリーモントにあるテスラの製造工場で負傷したとして、ロボット技術者がテスラを相手取り5100万ドル(約77億4000万円)の損害賠償金を求める訴訟を起こしたことが分かりました。Tesla factory technician sues for $51 million after assembly-line robot knocks him unconscious | The Independenthttps://www.independent.co.uk/news/world/americas/tesla-elon-musk-fremont-robot-lawsuit-b2831485.html訴状に