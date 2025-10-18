タレントの清水ミチコ（６５）が、１１月２２日から全国ツアー「清水ミチコのＨＡＰＰＹＰＡＲＡＤＩＳＥ」（千葉・浦安市文化会館ほか）を開催する。正月恒例の東京・日本武道館公演は、来年１月３日で１２回目。特徴をよく捉えたクスッと笑える芸を強みに、第一線で走り続けているモノマネの女王のライフワークだ。清水流のモノマネの極意や、大物から授かった金言などを明かした。（水野佑紀）清水と記者は互いに岐阜県