◆報知新聞社後援第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート、国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）山梨学院大のケニア人留学生ブライアン・キピエゴ（３年）が、１時間０分１６秒で初の個人１位でゴールした。３年連続の個人トップを目指した日大のケニア人留学生シャドラック・キップケメイ（３年）は、惜しくも２位。日本人個人トップは７位で中