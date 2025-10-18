◆米大リーグナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦ドジャース―ブルワーズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手の妻・真美子さんが夫の応援に駆けつけた。ドジャースは１７日（日本時間１８日）、３連勝で２年連続ワールドシリーズ進出に王手をかけて迎えたリーグ優勝決定シリーズ第４戦の敵地・ブルワーズ戦に臨む。大谷は「１番・投手」で二刀流出場する。ドジャース