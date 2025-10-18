韓国出身の演歌歌手パク・ジュニョン（43）が17日、自身のブログを更新。チケットなどの転売について注意喚起を行った。ブログは「『重要』事務所より注意とお願い」と題され「いつもパク・ジュニョンを応援して頂きありがとうございます。本日は皆様にお願いとご注意して頂きたいことをお知らせさせて頂きます。各イベント(コンサート)チケット等の転売は禁止されている事は皆様、ご存知だと思いますが、くれぐれも転売等の行為は