ウクライナのゼレンスキー大統領はSNSに、17日にホワイトハウスで行ったアメリカのトランプ大統領との首脳会談について投稿し、会談は2時間以上にわたり、戦況や防空体制、外交の見通しについて協議したと明らかにしました。会談後には、イギリスやドイツなどヨーロッパ各国の首脳に加え、EU＝ヨーロッパ連合のフォンデアライエン委員長やNATO＝北大西洋条約機構のストルテンベルグ事務総長とも電話会談し、トランプ氏との会談内容