元NMB48でタレントの本郷柚巴（22）が17日、自身のインスタグラムを更新。写真集のオフショットを投稿した。本郷は「写真集先行カット第二弾が公開されたよ一枚目お気に入り」とつづり、下着のひもを口にくわえた衝撃的なショットを披露した。さらに「大人っぽいカットたくさんあります」とコメントし、黒のドレス姿でシャンパンを飲むショットや、赤の水着姿でジェットバスでリラックスする動画も公開した。「そして12月13日に