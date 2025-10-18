グラビアアイドルの新田妃奈（25）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。11月10日発売が決定した2ndDVD「えちえちプリンセス」のカットを公開した。「ジャケ写公開されましたハートこんな先生いたら…？令和1えちえちな先生」とつづり、黒板の前に立った水色のノースリーブトップスに黒いスカート姿でメガネをかけたショットを披露。さらに、カラフルなあめを手にした、胸元大胆露出の水着姿もアップした。ファンやフォ