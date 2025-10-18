モデルの貴島明日香（29）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。水着姿を披露した。貴島は「次はどこの国に行こうかなぁ」とつづり、黒の水着姿でナイトプールを楽しむ様子をリール動画で公開した。この投稿にフォロワーからは「たまらん」「可愛さの次元が違う」「綺麗過ぎだよ」「心の底から旦那が羨ましい」「ガチの天然美人」といったコメントが寄せられている。