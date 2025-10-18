テレビ番組で「石原さとみ似」と紹介されたインフルエンサーの新山桃子（26）が17日、自身のインスタグラムを更新。デニムコーデのファッションを投稿した。デニムのジャケットにミニスカート姿で黒縁メガネをかけたショットも公開。スラリと伸びた細身の脚も披露した。また、別の投稿では沖縄・宮古島に初めて訪れた様子をアップした。「お宿も海も食べ物も最高だったなあシュノーケリングもしてめちゃ焼けた友達と寝起きでフ