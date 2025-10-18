2022年に日本導入され、2024年にストロングハイブリッド搭載モデルを発売。さらに2025年7月に一部改良モデルを発売したスバル「クロストレック」（筆者撮影）【写真を見る】スバルのSUV「クロストレック」500kmロングドライブテスト（12枚）スバルが手がけるミッドサイズのSUV「クロストレック」。日本とともに北米市場でも「アウトバック」「フォレスター」とともに3本柱を形成している。「乗れば人気の理由がわかる」ということ