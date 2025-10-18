◆第３０回秋華賞・Ｇ１（１０月１９日、京都競馬場・芝２０００メートル）＝１８日、栗東トレセン上昇気配が漂うテレサ（牝３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父アドマイヤマーズ）は坂路で最終調整を終えた。前走のローズＳは休み明けで初の重賞挑戦だったが２着と好走。２走目の今回はフットワークに素軽さが増している。杉山晴調教師は「順調です。（精神的に）落ち着いてきている」と充実ぶりを評価した。「偶数番だし、厩舎とし