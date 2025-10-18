男子、３日会わざれば刮目して見よ―。ブラジル戦のＤＦ鈴木淳之介は、そんな言葉を体現していた。３バックの左に入った２２歳の俊英は、歴史的勝利を引き寄せた立役者のひとりになった。前半４０分、ブラジルの縦パスが入ると、相手ＦＷと競り合いながらノーファウルで“潰した”。前半に２失点を喫し、何とかギアを上げたい中で、まだ戦えると感じさせたプレーだった。後半、チームはリスク覚悟でハイプレスを仕掛けた中で、Ｄ