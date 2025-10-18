「ナ・リーグ・優勝決定シリーズ、ドジャース−ブルワーズ」（１７日、ロサンゼルス）ドジャースの奥さまたちで構成される「ドジャーワイブス」の公式インスタグラムが更新され、恒例となった集合写真が公開された。第４戦は大谷翔平の妻・真美子さんらがおそろいのウインドブレーカーを着用。フリーマンのチェルシー夫人の隣で優しい笑みを浮かべている。左側最後列に位置しているがファンは「真美子さんとフリーマン夫人