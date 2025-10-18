ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は１７日（日本時間１８日）、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（７回戦制）第４戦の試合前会見に出席し、「１番・投手兼ＤＨ」で先発する大谷翔平投手（３１）について語った。勝てば２年連続ワールドシリーズ出場が決まる一戦に大谷は４日（同５日）のフィリーズとの地区シリーズ以来、中１３日で登板する。どれくらい自信があるかと問われると「とても自信があるよ。これはショウ