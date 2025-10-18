マーチン・ルーサー・キング牧師（AP＝共同）【ラスベガス共同】人工知能（AI）開発の米オープンAIは17日までに、動画生成AIサービス「Sora（ソラ）」に公民権運動指導者の故マーチン・ルーサー・キング牧師の題材を利用することを停止したと明らかにした。一部の利用者が「無礼」（同社）な描写で生成した動画が問題視され、肖像権などを管理する団体が要請した。歴史上の人物に関する動画生成の対策を強化する。米ネットメデ