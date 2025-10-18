「箱根駅伝・予選会」（１８日、陸上自衛隊立川駐屯地〜国営昭和記念公園）第１０２回箱根駅伝（２６年１月２、３日）の出場権をかけたレースが行われ、４２校が１０枚の本戦切符をかけた戦いに挑んだ。予選会は各校１０〜１２人が参加し、上位１０人の合計タイムで争った。日本人トップは中央学院大の近田陽路（４年）の７位だった。タイムは１時間２分４秒。「事前に想定していたレース通りの運びができた」と振り返り、「