【ワシントン共同】国際通貨基金（IMF）のゲオルギエワ専務理事は17日、米ワシントンで記者会見し、中国によるレアアース（希土類）の輸出規制は「世界経済の成長に重大な影響を及ぼす」と懸念を示した。米中の緊張緩和を求めた。