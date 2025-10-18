【カイロ＝田尾茂樹】イスラエル軍は１７日、イスラム主義組織ハマスが、パレスチナ自治区ガザで拘束していた人質のうち、新たに１人の遺体を引き渡したと発表した。ガザ和平計画の「第１段階」に基づき返還される人質２８人の遺体のうち、これで引き渡されたのは１０人となった。ハマスは１６日の声明で、ガザに残る全遺体を返還する意向を改めて強調する一方、がれきに埋もれた遺体の回収に必要な重機などの搬入をイスラエル