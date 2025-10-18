アイドル志望の若者と現役アイドルに向けた教育プラットフォーム「アイドル学園」主催のソロアイドルオーディション『NEXT PRINCESS』の最終審査が９日、都内で行われ、小学6年生の小桜みい（Mii）さん（12歳）がグランプリに輝いた。 ソロアイドルの発掘・育成を目的とした『NEXT PRINCESS』は、「アイドル学園」が主催するオーディションだ。「アイドル学園」は、アイドル志望の若者や現役アイログインして続きを読むThe post 12