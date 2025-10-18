俳優中尾明慶（37）が、17日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜午後9時58分）に出演。妻で女優の仲里依紗（36）とのCM共演の裏話をした。2人で出演しているウーバーイーツのCMについて、千鳥のノブ（45）に「夫婦共演は照れたりするの？」と聞かれ、「照れますよ。なんか恥ずかしいというか」。メークの時間が異なるため現場入りは別々だという。そして「（仲が）現場に入ってきたら、（中尾が）『おはようございま〜