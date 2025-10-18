テスラが採用する格納式ドアハンドルが、中国の新規制により早ければ2027年にも禁止される見通しとなっている。設計変更には高いコストと技術的ハードルが伴う。規制が他国にも波及すれば、業界全体に影響を及ぼす可能性がある。